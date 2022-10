Kultur in Winterthur – Dieser nackte Wahnsinn lohnt sich Das Theater Kanton Zürich zeigt eine turbulente Farce aus London. Da gibt es sehr viel zu lachen. Helmut Dworschak

Pit Arne Pietz, Katharina von Bock, Miriam Wagner, Michael von Burg und Axel Julius Fündeling (von links). Foto: T+T Fotografie / Toni Suter

Der Song «Horse and Carriage» von Frank Sinatra ist ein ironisches Loblied auf die Routine einer guten Ehe. Wenn zu Beginn ein paar Takte daraus zu hören sind, hat man einen Moment Zeit, das Bühnenbild in Ruhe zu betrachten. Das ist nachher nicht mehr oft der Fall. Und Routine ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was hier abläuft.