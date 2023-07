Podcast zum Schweizer Fussball – «Bei YB gibt es viel zu tun – Wicky wirkte besorgt» Was ist mit dem Meister los? Was gelingt Basel im Europacup? Was wird diese Saison mit dem VAR? Was ist den Frauen an der WM zuzutrauen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Thomas Schifferle

Nach zwei Runden steht nur noch der FC Lugano makellos da, ohne Punktverlust und Gegentor. Der Meister aus Bern dagegen schwächelt zu Saisonbeginn, Dominic Wuillemin war beim 2:2 in Neuenburg gegen Yverdon dabei und erlebte nicht nur eine Stimmung wie an einem 3.-Liga-Spiel, sondern die Leistung der Berner habe auch so ausgesehen. «Hinten ist YB anfälliger, die Stürmer hängen in der Luft, das System ist nicht das richtige», sagt Wuillemin und schliesst daraus: «Trainer Wicky wirkte nach dem Spiel gegen Yverdon besorgt. Es gibt viel zu tun.»

Tilman Pauls war beim 5:2 des FC Basel gegen Winterthur im Stadion. Für den FCB hofft er, dass dieser Sieg rechtzeitig vor dem Rückspiel in der Conference-League-Qualifikation «etwas mit seinem Selbstvertrauen» gemacht hat.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Vom Abschneiden in Kostanay hängt seiner Meinung nach viel ab, was sich in den nächsten Tagen personell alles tun wird. Ein Ausscheiden erhöht die Möglichkeit, dass Dan Ndoye geht – und allenfalls auch ein Riccardo Calafiori oder Wouter Burger. Unruhig wird es in Basel bleiben, solange die Transferperiode läuft. «Der Saisonstart beim FCB ist ja der 1. September», sagt Pauls.

Der VAR ist ein Thema, weil er Servette zu einem Elfmeter gegen den FC Zürich verhalf. Marcel Rohner kann mit dem Entscheid gar nichts anfangen: «Vielleicht hat Mathew den Ball mit dem Fingernagel berührt. Dieser Entscheid ist nur noch absurd.»

Wir reden über das schnelle Comeback von Ardon Jashari in Luzern, die Stimmung im Cornaredo von Lugano, die Grenzen von GC. Und schliesslich sagt uns Fabian Sangines, was er den Schweizer Frauen nach dem Erreichen des WM-Achtelfinals zutraut. Er befürchtet gegen Spanien keine hohe Niederlage, aber er tippt auf ein Ausscheiden.



Thomas Schifferle ist seit 1979 Sportjournalist. Seit 1995 arbeitet er in der Sportredaktion bei Tamedia. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.