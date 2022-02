Neuartige Parkplatz-App – Dieser Pole hilft Autofahrern in Zürich Mateusz Wojdylo hat sich Unmögliches vorgenommen: Er will die Parkplatzprobleme in Zürich lösen. Dafür riskiert er sein Hab und Gut. Daniel Schneebeli , Thomas Egli (Fotos)

Mit seiner App lassen sich private Garagentore öffnen: Mateusz Wojdylo, Gründer der Parking-App Share.P. Foto: Thomas Egli

Alles begann mit einem Diebstahl. Mateusz Wojdylo aus Polen war zu Besuch bei einem Freund der Familie in Zürich. Gerne hätte der IT-Ingenieur in der Tiefgarage parkiert, dort waren viele Parkplätze frei. «Geht nicht», sagte sein Gastgeber Markus Schmid. Diese seien nicht öffentlich. So stellte Wojdylo seinen Wagen in der blauen Zone vor dem Oerliker Polizeiposten ab. Als er am nächsten Morgen einsteigen wollte, war das Auto aufgebrochen und seine Computerausrüstung gestohlen.