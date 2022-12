Schweizer Shootingstar – Dieser Rapper verblüfft die Biathlon-Welt Geboren in Deutschland, Kindheit in London, Millionärssohn, Musiker – und jetzt landet er mit Langlaufski und Gewehr auf dem Weltcup-Podest. Wer ist Niklas Hartweg? René Hauri

Erstes Rennen, erster Coup: Niklas Hartweg überraschte zum Start der Biathlon-Saison mit Rang 2 im Einzel. Foto: Kalle Parkkinen (Imago Images)

Für einmal hat Niklas Hartweg erlebt, wie es auch sein kann nach einem Rennen. Seine Tour an diesem Dienstag im finnischen Kontiolahti ist kein Kurztrip wie sonst, vors Mikrofon des Schweizer Fernsehens und zurück ins Hotel. «Jeder wollte etwas von mir», sagt der Schwyzer. Ständig wechselte er zwischen Englisch und Deutsch, und irgendwann, beim achten Interview, «da war mein Kopf ganz vernebelt. Ich wusste nicht mehr, was ich schon erzählt hatte und was nicht.»