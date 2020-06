Wirtschaftsstandort Winterthur – Dieser Schiffsmotor versetzt Grenzen Der neueste Hybridmotor von Winterthur Gas & Diesel hat alle Tests bestanden. Er ist über 2000 Tonnen schwer und wird riesige Schiffe antreiben. David Herter

In Winterthur geplant, in Shanghai im Bau: Die erste Serie der neuen Hybridmotoren von WinGD. Foto: PD

Neun der grössten Containerschiffe weltweit werden bald mit Motoren angetrieben, die in Winterthur entwickelt wurden. Vergangene Woche erhielt Winterthur Gas & Diesel (WinGD) die Typengenehmigung für den Hybridmotor 12X92DF. Er ist 2140 Tonnen schwer, so gross wie ein Mehrfamilienhaus und ein Meilenstein in der Geschichte der Technik. Noch nie zuvor wurde eine derart starke Maschine gebaut, die wahlweise mit Schweröl oder Erdgas befeuert werden kann.