Small Talk der Woche – Dieser Schlitten ist ein Hit Rasende Sportgeräte, gratis Tropen-Reisen, eine Moonswatch im All und das Ende von Billig-Netflix – unsere Auswahl fürs Tischgespräch. Rafael Zeier

Ab in die Tropen!

Das Winterwetter drückt auf die Laune? Nichts hilft da schneller als ein Ausflug in den nächsten botanischen Garten. Es ist warm, die Luft ist tropisch feucht und die ersten Blumen blühen. Winterdepressionen sind da schnell weggeblasen. Zudem ist so ein Ausflug deutlich billiger und weniger strapaziös als ein Flug in die eigentlichen Tropen.