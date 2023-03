Podcast zum Schweizer Fussball – «Dieser Unterschied zwischen YB und Basel war brutal» Was bedeutet der Fall der Credit Suisse für den Schweizer Fussball? Wie viele Welten liegen zwischen YB und dem FCB? Und wieso hat GC-Trainer Contini gekündigt? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Dass es schwierig werden würde für den FC Basel bei den Young Boys, war wohl allen klar. Aber so schwierig? «Ich weiss nicht, ob YB unter Raphael Wicky jemals so gut gespielt hat», sagt der Berner Vertreter Fabian Sangines in unserem Fussball-Podcast nach dem 3:0-Sieg von YB: «Dieser Unterschied war brutal.»

Natürlich bleibt da die Relativierung aus Basel nicht aus. «Eigentlich müsste es ja YB sein, das am Donnerstag in Bratislava in den Viertelfinal der Conference League einzieht», sagt Oliver Gut, «der FCB hat schlicht nicht das Kader, um europäisch so weit zu kommen und dann am Sonntag auch noch in Bern zu bestehen.» Für ihn steht fest: «Der FCB ist eigentlich Opfer seines europäischen Erfolgs.»

Die weiteren Kabbeleien zwischen Basel und Bern hören Sie in der aktuellen Folge. Ausserdem reden wir darüber, warum das Aus der Credit Suisse für den Schweizer Fussball zum gröberen Problem werden könnte. Wir fragen uns, wieso Giorgio Contini bei den Grasshoppers die Kündigung eingereicht hat – und trotzdem weiterarbeitet. Wir feiern das erfolgreichste Zürcher Fussballwochenende seit Erfindung der Querlatte. Und wir blicken auf das erste Spiel der Schweizer Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation voraus. Die Schweizer spielen gegen Belarus in Serbien – ausgerechnet.

Wann welches Thema besprochen wird

02:33 Das Ende der Credit Suisse und der Fussball

09:27 Die Kündigung des GC-Trainers

18:28 FC Winterthur - FC St. Gallen

27:04 FC Zürich - FC Luzern

32:31 Young Boys - FC Basel

48:53 Die Schweiz in Serbien gegen Belarus

