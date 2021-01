Nur zwei Snowboard-Rennen – Dieser Weltcup verkommt zur Farce Aus sieben wird zwei. Das Weltcup-Programm im Snowboardcross ist massiv geschrumpft. Darüber ärgert sich auch Kalle Koblet, der Olympiaboarder aus Winterthur. Urs Stanger

Aktuell hält sich der Winterthurer Kalle Koblet im Training auf der Reiteralm in Form. Marcus Zechner

Italien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Tschechien und die Schweiz. Dorthin hätten in dieser Weltcupsaison die Reisen der Snowboardcrosser führen sollen. Daraus wird nichts. Von den sieben geplanten Rennwochenenden sind inzwischen fünf gestrichen worden.

Nur noch zwei Orte blieben übrig: Chiesa in Valmalenco und Veysonnaz. In der Lombardei soll am 22. Januar endlich der Saisonstart erfolgen und in der Westschweiz ist am 20. März wie immer der Abschluss geplant, das Weltcupfinale einer Saison, die irgendwie keine ist.

«Das ist schon etwas deprimierend.» Kalle Koblet