Turbulente Wetterphase – Dieser Winter bringt doch noch Stürme zustande Am Donnerstag und Samstag fegen Stürme über die Region. Es sind die ersten überhaupt in diesem Winterhalbjahr. Das ist aussergewöhnlich. Martin Steinegger

In den kommenden Tagen gibts in der Schweiz stürmisches Wetter. KEYSTONE

Der Frühling ist vorerst abgeblasen – im wahrsten Sinn des Wortes.

In den nächsten Tagen stellt sich in der Schweiz turbulentes Wetter ein. Ein kräftiges Sturmtief über dem Nordatlantik übernimmt die Regie und lenkt am heutigen Donnerstag ein erstes markantes Sturmfeld zum Alpenraum. Das Windmaximum erwarten die Meteorologen im Verlauf des Donnerstagabends beim Durchgang einer Kaltfront. Im Flachland muss dann mit Böen von 70 bis 90, in höheren und exponierten Lagen von 100 bis 130 km/h gerechnet werden.

Die stürmische Grosswetterlage bleibt auch übers Wochenende erhalten. Bereits am Samstag erreicht uns voraussichtlich eine zweite Kaltfront, die erneut Sturmböen im Gepäck hat. Nach heutigem Kenntnisstand könnte dieser Folgesturm sogar noch etwas stärker ausfallen als jener vom Donnerstag. Die Prognose ist jedoch noch unsicher.