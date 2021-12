Menschen, die etwas Neues wagen – Dieser Zürcher lebt seinen Traum als Schuhverkäufer in New York Der studierte Physiker Daniel Bucheli eröffnete mit der Massschuhmarke Le Majordome eine Filiale in Manhattan. Das klappte nur dank Corona. Emil Bischofberger

Mindestens ein Jahr: So lange wird Bucheli in New York bleiben, um sein Geschäft zu etablieren. Foto: zvg

Ist es der typisch-amerikanische Enthusiasmus, der bei Daniel Bucheli schon durchdrückt? Jedenfalls platzt ein «Huere guet!» aus dem 36-Jährigen heraus, als er gefragt wird, wie die Geschäfte im ersten Monat angelaufen seien in der neuen Filiale von Le Majordome in New York. «Wir verkaufen fast jeden Tag Schuhe. Die Zahlen sind so, wie sie sein sollten», sagt Bucheli. Und ja, die Amerikaner seien andere Kunden, da bestelle einer auch mal spontan mehrere Modelle für umgerechnet 2000 oder 3000 Franken – «das ist eine andere Liga». Bucheli ist zwar überzeugt vom Konzept, «dennoch hatten wir auch Bedenken, ob die Kunden in dieser schnelllebigen Stadt bereit sind, zwei bis drei Monate auf ihre Massschuhe zu warten».