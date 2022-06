Krimi um Tropenholz – Dieser Zürcher Zoo-Mitarbeiter hat Weltpolitik gemacht Zoo-Kurator Martin Bauert hat der US-Justiz geholfen im Kampf gegen die Profiteure der illegalen Abholzung. Das war nicht ungefährlich, aber der Erfolg international. Pascal Unternährer

Einsatz für den Regenwald: Der Zoo-Kurator setzt 2010 im Masoala-Regenwald für eine DNS-Analyse einen Bohrkern in einen Rosenholz-Baum. Foto: Zoo Zürich

Am Ende musste der berühmte US-Gitarrenhersteller Gibson aus Nashville eine Busse bezahlen. Republikanische Senatoren zogen ein neues Gesetz zurück. Und Länder wie Australien oder die ganze EU verschärften 2012/13 ihre Bestimmungen für den Import von Tropenholz. Am 1. Januar 2022 zog, mit etwas Verspätung, auch die Schweiz nach. Nun ist hierzulande offiziell verboten, illegal geschlagenes Edelholz aus dem Regenwald in den Handel zu bringen.