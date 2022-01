Halbzeit-Bilanz - Dieses Dutzend hat die Wirtschafspolitik im Parlament geprägt

Halbzeit-Bilanz – Dieses Dutzend hat die Wirtschaftspolitik im Parlament geprägt Von Gewerkschaftsboss Pierre-Yves Maillard über Bauernchef Markus Ritter bis zu SVP-Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher: Das sind die 12 Politikerinnen und Politiker, die in der ersten Legislaturhälfte am meisten beeindrucken konnten. Eva Novak Philipp Felber-Eisele

Zwei Parlamentarier, die in der Wirtschaftspolitik mit den Ton angeben: SP-Nationalrat Pierre-Yves Maillard und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Welcher Parlamentarier, welche Parlamentarierin übte in den vergangenen zwei Jahren am meisten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik aus? Diese Frage stellten wir Spitzenvertretern der Sozialpartner sowie mehr oder weniger neutralen Beobachterinnen – und schauten den Leistungsausweis der am häufigsten Genannten an.

Thomas Aeschi (SVP, ZG): Der strammste Neoliberale

Nationalrat Thomas Aeschi (43) ist Fraktionschef der SVP und Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK). Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Seine mediale Präsenz ist mit Abstand die grösste aller Mitglieder der Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben (WAK) beider Räte. Zu verdanken hat der Zuger dies seiner Rolle als Fraktionschef der SVP. Als solcher kämpft er gegen alles, wohinter er die EU wittert. Spezialisiert auf Finanzfragen, legt er sich mit voller Kraft für Steuersenkungen ins Zeug. Aeschi gilt als strammster neoliberaler Wirtschaftspolitiker im Parlament, was ihm von rechts viel Applaus und von links nicht weniger Kritik einbringt.