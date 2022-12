Wieder früh gescheitert – Dieses Ergebnis passt zum deutschen Schlamassel Wie 2018 scheidet Deutschland in der Vorrunde aus. Trainer Hansi Flick steht infrage. Und Joshua Kimmich hat sogar Angst, in ein Loch zu fallen. Martin Schneider aus al-Khor

Kai Havertz (M.) ist wie seine Mitspieler auf der Ersatzbank enttäuscht. Foto: foto-net

Thomas Müller war rastlos. Er wusste nicht, wo er hinsollte, also lief er vor der Auswechselbank auf und ab. Dort sass die deutsche Mannschaft, jedenfalls diejenigen, die nicht sofort in der Kabine verschwunden waren. Keiner sprach, fast keiner rührte sich, und am traurigsten sah Jamal Musiala aus. Nur Müller wanderte ohne Ziel, blickte sich um, setzte sich, stand wieder auf, fand keinen Platz, schliesslich zog es ihn wieder auf das Spielfeld, er klatschte in die Hände, winkte zu den Fans. Kurz danach hielt er eine Abschiedsrede vor der Kamera. «Ich habe es mit Liebe getan», sagte er über seine Zeit als Nationalspieler.