Neubau in Wenzikon – Dieses Haus heizt mit Eis Aus einem Güllenloch entstand im Elgger Weiler Wenzikon ein Eisspeicher. Dieser nutzt die Energie, die beim Vereisen freigesetzt wird. Der Gemeinderat hat die neuartige Heizung nun ausgezeichnet. Jonas Gabrieli

Unter dem Kiesplatz befindet sich der Eisspeicher, den die Genossenschaft Wohnen, Arbeit und Kultur in einem Haus in Wenzikon verbaut hat. Foto: Madeleine Schoder

Was tun mit dem Güllenloch? Im Elgger Weiler Wenzikon plante die Genossenschaft Wohnen, Arbeit und Kultur (WAK) einen Neubau, der anstelle einer Scheune entstehen sollte. Doch der unterirdisch verbaute Betontank bereitete Kopfzerbrechen. «Wir dachten zuerst an einen Keller oder überlegten uns, einen Swimmingpool daraus zu machen», sagt Erich Wegmann, Präsident der WAK-Genossenschaft, auf einem Rundgang in Wenzikon.

Erich Wegmann (links), Präsident der WAK-Genossenschaft, zusammen mit Architekt David Rhiner auf der Veranda des Neubaus namens Schwalbenhof in Wenzikon. Foto: Madeleine Schoder

Doch dann kam David Rhiner vom Elgger Büro SRC-Architekten in den Sinn, dass er einst von der Eisspeicher-Technologie gelesen hatte. Nach ein paar Klicks im Internet machte er Remo Ritzmann ausfindig. Dieser hatte ein solches Unterfangen in einem ehemaligen Güllenloch neben dem Hof seiner Eltern in Guntmadingen SH bereits in die Tat umgesetzt. Dort wärmt der Eisspeicher mittlerweile auch Gebäude in der Nachbarschaft.

