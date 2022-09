Gastrokolumne Angerichtet – Dieses Haus weiss, was es kann Das Schloss Wülflingen überzeugt mit klassischen Gerichten. Der Anfang ist

noch verhalten, doch ab dem Hauptgang wird es richtig gut. Samantha Zaugg

Das Schloss Wülflingen ist vor allem für Fleisch- und Fischliebhaberinnen eine gute Wahl. Archivfoto: Enzo Lopardo

Was im Schloss zuallererst auffällt, ist der Service. So freundlich wurden wir schon lange nicht mehr

bedient. Zuerst am Telefon – die Reservation musste wegen unvorhergesehener Verspätung um eine

halbe Stunde verschoben werden –, dann auch bei Tisch. Die Bedienung ist aufmerksam, sorgt dafür,

dass sich die Gäste willkommen fühlen.

Rasch ist der Gruss aus der Küche da. Frittierte Mozzarellakügelchen im Glas angerichtet auf

Tomatensauce, dazu ein paar Blättlein Rucola. Nicht verkehrt, aber auch etwas unaufgeregt. Dazu

verschiedene Brötchen mit Butter, wobei die Brötchen knuspriger sein dürften.

Der Schlosssalat zur Vorspeise (14 Fr.) kommt rasch. Verschiedene Blattsalate, darunter reichlich

Rucola, garniert mit spiralförmig geschnittenen rohen Rüebli. Für eine Vorspeise ist die Portion eher

grosszügig.

Die Begleitung wählt den Gazpacho (14.50 Fr.). Die Suppe ist frisch, die Croûtons sind knusprig. Das

Limetten-Espuma könnte etwas mehr Limette vertragen, die Citrusnoten sind sehr dezent. Auftakt

gelungen.

Bei den Hauptspeisen schliesslich zeigt die Küche, was sie kann. Wir wählen den Tagesfisch, Lachs, mit

Bratkartoffeln und Saisongemüse an einer Safransauce (42.50 Fr.). Der Lachs schmeckt, besonders die

knusprige Haut. Ebenfalls knusprig sind die kleinen Bratkartoffeln. Die verschiedenen Gemüse –

Peperoni, Bohnen, Broccoli – haben alle Biss und Geschmack. Besonders gut ist die Safransauce, der

Geschmack ist intensiv und passt wunderbar zum Fisch.

Auch der zweite Hauptgang überzeugt: Rindsfiletwürfel Stroganoff, begleitet von Wildreis und

ebenfalls Gemüse (46 Fr.). Das Fleisch ist zart, der Wildreis verleiht der Beilage Biss. Beide

Hauptspeisen sind schön angerichtet, die Teller garniert mit essbaren Blüten und Kräutern.

An dieser Stelle soll das Angebot erwähnt werden. Die Karte ist eher reduziert, Kalb, Rind und Fisch.

Auch zwei vegetarische Hauptgänge sind dabei, allerdings zweimal Pasta. Das Schloss ist vor allem für

Fleisch- und Fischliebhaberinnen eine gute Wahl. Das ist konsequent: Das Haus weiss, was es kann, und

konzentriert sich darauf.

Die Portionen beim Hauptgang sind ideal, wir sind satt, aber nicht gestopft. Es bleibt noch Patz für ein

Dessert. Wir bestellen Wiener Kaffee (10.50 Fr.). Die Glace wird im Glas serviert, ist garniert mit

caramelisierten Mandeln, dazu ein kleines Amaretto. Wir bekommen sogar süssen Nachschlag,

nochmals zwei Amaretti und zwei Truffes. Ein gelungener Abschluss.

