«Beunruhigende» Übersterblichkeit – Dieses Jahr sind schon 3000 Menschen mehr gestorben als erwartet Das hat es noch nie gegeben: Seit Wochen sterben in der Schweiz mehr Personen als normalerweise im Sommer. Experten ordnen die aussergewöhnliche Lage ein. Yannick Wiget

Die Pandemie hat sicher ihren Anteil an der Übersterblichkeit: Ärzte kümmern sich um einen Covid-Patienten auf der Intensivabteilung im Stadtspital Triemli in Zürich. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Dieses Jahr ist erst gut acht Monate alt, und schon jetzt sind in der Schweiz über 3000 Menschen mehr gestorben als erwartet. Das zeigt unsere Auswertung der Todesfallzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) . Anhand der vorangegangenen Jahre berechnet das BFS jeweils einen Erwartungswert für jede einzelne Kalenderwoche. Wird dieser deutlich überschritten, spricht man von einer Übersterblichkeit.

Aktuell ist das gerade der Fall – bereits 11 Wochen lang. Seit Mitte Juni gibt es bei über 65-Jährigen mehr Todesfälle, als in dieser Zeit üblicherweise auftreten. Und das nicht zum ersten Mal 2022: In mehr als der Hälfte aller bisherigen Wochen dieses Jahres registrierte das BFS eine Übersterblichkeit, was sehr ungewöhnlich ist.

Auch in früheren Jahren ist es immer wieder mal zu einer Übersterblichkeit gekommen. Etwa im Hitzesommer 2003, damals aber nur 6 Wochen und drei davon nacheinander. Oder 2015, als aufgrund der Hitze im Sommer, in erster Linie aber wegen einer starken Grippewelle im Winter gut 2000 Personen mehr starben als erwartet. Normalerweise kommt es in den Wintermonaten zu einer Übersterblichkeit, so auch in den vergangenen beiden Pandemie-Jahren.

Von Übersterblichkeit ist erst die Rede, wenn die Zahl der Todesfälle deutlich über dem Erwartungswert liegt, also oberhalb von dessen Bandbreite (grauer Bereich in der Grafik oben), und nicht mehr mit zufälligen Schwankungen erklärt werden kann. So gezählt, starben im Jahr 2020 bis Ende August gut 1500 Menschen mehr als erwartet. Im vergangenen Jahr betrug die Abweichung im selben Zeitraum gut 1300 Todesfälle. Dieses Jahr sind es mit 3000 mehr als doppelt so viele.

Allerdings muss man berücksichtigen, dass die Erwartungswerte 2022 etwas tiefer sind als in den Vorjahren. Und zwar, weil das BFS mit einem «Todesfalldefizit» gerechnet hat. 2020 und 2021 kam es zu einer sogenannten Exzess-Mortalität: Viele Menschen, die statistisch gesehen bis 2022 gelebt hätten, sind im Zuge der Pandemie zu früh gestorben. Das BFS erwartet deshalb weniger Sterbefälle als in den letzten zwei Jahren.

Trotzdem ist dieses Jahr bis jetzt aussergewöhnlich: Noch nie wurde in mehr als der Hälfte aller Wochen eine Übersterblichkeit verzeichnet. Und vor allem nicht während einer so langen Phase im Sommer. «So etwas hat es zumindest in der jüngeren Geschichte noch nicht gegeben», schreibt Christian Althaus, Epidemiologe der Universität Bern, auf Twitter.

Althaus vermutet, dass Covid und die Hitze in diesem Sommer für mehr Todesfälle gesorgt haben. Das ist sicher die naheliegendste Erklärung. Zwar sind laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) im untersuchten Zeitraum nur gut 1100 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Doch die BFS-Todesursachenstatistik von 2020 hat gezeigt, dass die Zahl der Covid-Todesfälle in Wahrheit deutlich höher ist, als vom BAG angegeben.

Eine wichtige Rolle hat sicher auch die Hitze in den letzten Monaten gespielt, die gerade für ältere und geschwächte Menschen gefährlich werden kann. Im Rekordsommer 2003 sind zwischen Juni und August fast 1000 Personen mehr gestorben als normalerweise in dieser Jahreszeit. 2015 waren es ebenfalls über 800. In den Jahren 2018 und 2019, als es im Sommer ebenfalls sehr heiss war, fiel die Übersterblichkeit etwas geringer aus.



Plausibel ist, dass gerade die Kombination aus Pandemie und Hitzewelle diesen Sommer für besonders viele Todesfälle gesorgt hat. Im Juli waren Walk-in-Praxen und Spitalnotfälle im ganzen Land am Anschlag. Es gibt zahlreiche Forschungsarbeiten , die zeigen, dass nach einer durchgemachten Covid-Infektion das Risiko für Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen erhöht ist – und zwar monatelang.

«Wir haben bei früheren Hitzewellen gesehen, dass vor allem auch Leute mit solchen Erkrankungen versterben», sagt Martin Röösli, Epidemiologe am Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Basel. «Es ist aus meiner Sicht gut möglich, dass ehemalige Covid-Erkrankte die Hitze schlechter vertragen haben.» Das alles sei aber noch Spekulation. Im Moment seien die Todesursachen ja noch nicht bekannt, betont Röösli.

Denn das BFS veröffentlicht seine Todesursachenstatistik von 2022 frühestens in eineinhalb Jahren. Schon in den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die Übersterblichkeit in der Schweiz anhält. Der Winter, in dem dieses Phänomen normalerweise auftritt, steht erst noch bevor. «Ich bin gespannt, wie es weitergeht», sagt Röösli und verweist auf die mehr als 1700 zusätzlichen Todesfälle, die es allein in den letzten 11 Wochen gegeben hat. «Das ist schon beunruhigend.»

Yannick Wiget ist Datenjournalist. Er arbeitet seit 2015 in der Redaktion Tamedia, an der Schnittstelle zwischen dem Interaktiv-Team und dem Newsdesk. Zudem gibt er redaktionsinterne Kurse für digitales Storytelling und ist Leiter des Faktencheck-Teams. Mehr Infos @yannickw3

Fehler gefunden?Jetzt melden.