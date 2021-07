Delta-Ausbreitung in Grossbritannien - Zu viele Quarantäne-Aufforderungen – Briten schalten Covid-Warn-App ab

Corona in Grossbritannien – Dieses nervige Ping! Ping! Ping! In England fehlt es in immer mehr Betrieben an Personal – weil die Infektionszahlen steil ansteigen und Hunderttausende in Quarantäne sollten. Viele Briten schalten deshalb ihre Covid-Warn-Apps ab. Peter Nonnenmacher

Bald bis zu 100’000 Neuinfektionen pro Tag? Pendlerinnen und Pendler in der morgendlichen Rushhour am Bahnhof Waterloo in London (14. Juli 2021). Foto: Matt Dunham (AP/Keystone)

In Grossbritannien haben die steil ansteigenden Covid-Infektionszahlen ein neues Problem geschaffen, mit dem die Regierung offenbar nicht gerechnet hatte. Immer mehr Menschen werden jetzt per Warn-App oder Test-and-Trace-Anruf zur Selbstisolation aufgefordert – und fallen so als Arbeitskräfte in Betrieben, Gaststätten, Kliniken und anderen öffentlichen Diensten aus.

In einer einzigen Woche, der ersten Juli-Woche, sollen bereits über eine Million Erwachsene und 600’000 Schüler in England und Wales zu einer zehntägigen Quarantäne daheim aufgerufen worden sein. Das hat dazu geführt, dass in vielen Klassen der Unterricht ausfallen musste und Geschäften und Supermärkten im ganzen Land immer weniger Personal zur Verfügung steht.