Basketballer Thabo Sefolosha – «Dieses Problem ist grösser als Donald Trump» Thabo Sefolosha hat selber schon unter Polizeigewalt gelitten. Deshalb ist der Schweizer Profibasketballer mit südafrikanischen Wurzeln geradezu prädestiniert, über die Zustände in den USA zu sprechen. Adrian Ruch

Der erste Schweizer NBA-Profi: Thabo Sefolosha. Nicolas Righetti

Thabo Sefolosha ist kein 08/15-Sportler. Und weil ihm die Bekämpfung des Rassismus am Herzen liegt, willigt er ein, sich im Nachgang der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weissen Polizisten zu äussern. Das 20-minütige Interview findet per Videokonferenz statt. Der Familienvater (zwei Töchter) und Basketballpionier aus Vevey sitzt gut gelaunt in seinem Haus in Atlanta, wo er von 2014 bis 2017 spielte. Es zeigt sich, dass er sich intensiv mit der Geschichte der Schwarzen in den USA auseinandergesetzt hat. So entwickelt sich ein Gespräch, in dem der Sport kaum ein Thema ist.