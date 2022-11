Pfadi siegt in St. Gallen – Dieses Schützenfest geht an Winterthur Die Handballer von Pfadi Winterthur bleiben in der Meisterschaft auf Erfolgskurs. In St. Gallen behaupteten sie sich im alten Derby gegen St. Otmar 37:34 (21:20). Urs Stanger

Immer wieder fanden die Winterthurer eine Lücke in der St. Galler Abwehr, wie hier Aleksandar Radovanovic. Foto: Deuring Photography

Die gesamte Mannschaft des FC St. Gallen zog sich diesen Handballmatch zu Gemüte. Die Fussballer begrüssten ihre Sportskollegen des TSV St. Otmar mit einem warmen Applaus und sie erlebten mit, dass es eine Teamsportart gibt, in der mehr als nur ein Tor fallen kann. Am Sonntag hatten die St. Galler auf der Schützi beim FC Winterthur 0:1 verloren. Das zweite Ostschweizer Derby zweier alter Rivalen innerhalb von nur vier Tagen ging ebenfalls an Winterthur. Es fand nicht auf der Schützenwiese statt, aber es geriet zum Schützenfest.