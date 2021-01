Verkehr in Winterthur – Dieses Strässchen wird Teststrecke für roten Velobelag Auf dem Veloweg entlang der Autobahn in Töss rüstet sich Winterthur für eine Premiere. Auf einem 700 Meter langen Stück soll im Herbst erstmals der rötliche Asphalt verbaut werden, der die Veloschnellrouten kennzeichnet. Michael Graf

Der 700 Meter lange Grünauweg entlang der Autobahnausfahrt Töss soll ab Herbst als erster Abschnitt den rötlichen Velobahnbelag erhalten. Foto: Marc Dahinden

Der Grünauweg ausserhalb von Töss ist jenes Stück Velo- und Fussweg entlang der Autobahn, das von der Auwiesen-Kreuzung bis zur Unterführung Steigmühle führt. Das 700 Meter lange Strässchen soll zur Pilotstrecke werden. Es ist der erste Abschnitt, wo die Stadt Winterthur jenen rötlichen Belag einsetzen will, der mittelfristig auf allen Veloschnellrouten zum Zug kommen soll. Der Grünauweg braucht ohnehin eine Belagsanierung. Die Rückbauarbeiten der Autobahn-Beleuchtungsmasten haben zahlreiche Flicke hinterlassen.

Im gleichen Zug will die Stadt Winterthur auch die zwei Anschlussstellen verbessern. Bei der Unterführung Steigmühle («House of Sounds») wird eine Mittelinsel eingerichtet, die das Queren der Zürcherstrasse stadtauswärts erleichtern soll. Stadteinwärts wird ein Anschluss an die Auwiesenstrasse geschaffen. Auf Höhe der Skateranlage, wo heute eine Trottoirkante den Weg vom Parkplatz abtrennt, sollen Velofahrer neu rechts abbiegen können und am Schwimmbad Töss vorbei die Auwiesen-Kreuzung umfahren.