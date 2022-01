Bling-Bling in Winterthur – Dieses Trottoir ist nachts ein Glitzerteppich Im Dunkeln funkelt an der Unteren Vogelsangstrasse in Winterthur der Belag eines Trottoirs. Der Leiter des Strasseninspektorats erklärt die Ursache. Markus Brupbacher

Das Trottoir an der Unteren Vogelsangstrasse in Winterthur glitzert. Es sind Quarzkörner, die in der Dunkelheit funkeln. Foto: Marc Dahinden

In der Dunkelheit ist es wunderschön, auf dem Trottoir an der Unteren Vogelsangstrasse zu gehen. Bei jedem Schritt glitzert und funkelt es unter den Füssen. Die kleine Alltagsfreude hält rund 240 Meter an. Der hübsche Trottoirabschnitt oberhalb der Bahngleise reicht von der Wylandbrücke bis etwa zum Salzhaus.

Eine stichprobenartige Umfrage zeigt, dass der Bling-Bling-Bürgersteig so manchen Winterthurerinnen und Winterthurern auch schon aufgefallen ist und sie sich fragen, weshalb der so glitzert in der Nacht.

Aufnahme am Abend: Es funkelt unter den Füssen. Selbst im dunklen Schatten parkierter Fahrzeuge glitzert es noch ein wenig. Filmaufnahme: Markus Brupbacher

Das magische Glitzern hat keinen ästhetischen, sondern einen praktischen Grund, wie Peter Hirsiger auf Anfrage erklärt. Er ist der Leiter des Strasseninspektorats im städtischen Tiefbauamt. Die Oberfläche des Trottoirs bestehe aus einem sogenannten Dünnschichtbelag. Und auf diesen Belag sei eine Mischung aus Quarzsand aufgetragen worden, «um eine griffige und sichere Oberfläche zu erhalten». Der Sand ist es also, «der in der Nacht bei Kunstlicht stark glitzert», so Hirsiger.