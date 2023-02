Handball-Derby – Diesmal gehts im Klassiker um den 2. Platz Kadetten Schaffhausen gegen Pfadi Winterthur ist ein Klassiker im Schweizer Handball. Diesen Samstag folgt das nächste Kapitel. Es geht um die Ausgangslage fürs Playoff. Urs Stanger

Jubelt Pfadi (im Bild Noam Leopold) zum zweiten Mal in dieser NLA-Saison in Schaffhausen? Foto: Deuring Photography

Die Ausgangslage allein garantiert noch keinen Erfolg in einer Playoffserie. Aber sie kann die Sache erleichtern. Deshalb auch wird Pfadi nichts unversucht lassen, um die Kadetten noch vom 2. Rang zu verdrängen und somit in einem allfälligen Halbfinal Heimvorteil zu geniessen. Derzeit liegen die Winterthurer zwei Punkte zurück. Mit einem Sieg diesen Samstag in Schaffhausen im Derby der zwei alten Rivalen, die sich in den letzten Jahren immer wieder im Playoff-Final gegenüberstanden, kann seine Mannschaft definitiv «Platz 2 attackieren», wie Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic sagt.

«Wenn wir in der Abwehr die gleiche Intensität heranbringen wie gegen den RTV, wird es auch für die Kadetten nicht einfach.» Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic

In den zwei Treffen dieser Meisterschaft holten seine Leute drei von vier Punkten, zwei davon beim 35:31 im September in Schaffhausen. Die einzige Niederlage gabs vor Weihnachten im Cup. Während die Winterthurer nur noch in der NLA im Rennen sind, bleiben die Kadetten in allen drei Wettbewerben vertreten. In der European League stehen sie im Achtelfinal, im Cup im Halbfinal. Sicher ist, dass sie auf nächste Saison einen neuen Trainer haben. Denn Adalsteinn Eyjolfsson übernimmt im Sommer GWD Minden, den aktuell abstiegsgefährdeten Bundesligisten, für den Yahav Shamir, Pfadis Meistergoalie von 2021, spielt.

Pfadis personelle Lage vor dem Derby: Vier Winterthurer waren diese Woche krank, Aleksandar Radovanovic trainierte wegen seiner Knieverletzung nur reduziert. «Wenn wir in der Abwehr die gleiche Intensität heranbringen wie gegen den RTV, wird es auch für die Kadetten nicht einfach», sagt Cvetkovic. Gegen den RTV Basel, den Zweitletzten der NLA, gelang vor zehn Tagen ein 31:15-Heimsieg.

