Ski-WM in Cortina – Diesmal ist der vierte Rang nicht gut genug Bei der Abfahrt von Cortina verpasste Marco Odermatt eine Medaille knapp. Nun will er im Riesenslalom mehr, eine WM ohne Podest wäre eine Enttäuschung für ihn. Marcel Rohner

Noch keine Medaille für Marco Odermatt: Der Nidwaldner will nun im Riesenslalom reüssieren. Foto: Sven Thomann (Freshfocus)

Marco Odermatt hat in den letzten Jahren einige Fragen beantwortet. Ob er die Erwartungen erfüllen kann, die er in Davos bei der Junioren-WM 2018 mit fünf Goldmedaillen selbst geschürt hat. Ob er wirklich einer ist, der irgendwann einmal die grossen Rennen gewinnen wird. Oder einfach: Ob er so gut ist, wie alle behaupten.

Etwas mehr als drei Jahre sind seit Odermatts letztem Titel bei den Junioren vergangen. In diesen ist der Nidwaldner in den Weltcup gestürmt, er hat ihn noch nicht erobert, aber er ist auf bestem Weg dazu. Zehn Podestplätze, zwei Siege, Zweiter im Kampf um den Gesamtweltcup. Odermatt lässt alle staunend zurück.