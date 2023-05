Fussball 2. Liga – Diesmal kein Happy End

für FC Wiesendangen Nachdem das Team von Trainer Yannick Schwéry gegen Schwamendingen und Rüti das Score am Schluss noch zu seinen Gunsten wenden konnte, wartete es in Bassersdorf vergeblich auf einen Penaltypfiff und verlor 1:2. Markus Wyss

Wiesendangens Torschütze Tobias Meli (rechts) im Zweikampf mit Timon Heinrich Zech. Foto: Balz Murer

Der Abstiegskampf in der Gruppe 2 der 2. Liga regional ist spannend wie viele Jahre zuvor nicht mehr. Zum einen kämpfen drei Meisterschaftsrunden vor Schluss noch über ein halbes Dutzend Teams um den Klassenerhalt und zum anderen weiss man erst am 24./25. Juni, ob am Ende dieser Saison zwei, drei oder vier Teams in die 3. Liga absteigen müssen.