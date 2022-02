Erster Saisonsieg über Bern – Diesmal lässt Pfadi nichts anbrennen Handball-Meister Pfadi Winterthur hat in der ersten Halbzeit wie ein solcher gespielt und den BSV Bern 19:12 dominiert. Das reichte zum 32:28, dem ersten Saisonsieg über die Berner. Urs Stanger

Einen herausragenden Match lieferte Otto Lagerquist, Pfadis Abwehrchef und Kreisläufer, gegen den BSV Bern. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Vier Spiele haben die Winterthurer in der laufenden Meisterschaft verloren, zwei davon gegen den BSV Bern. Eine dritte Niederlage liessen sie nicht zu. Sie legten los, gingen 8:2 in Führung, erhöhten kurz nach der Pause auf 23:13, ehe sie allmählich nachliessen. Mehr als auf vier Tore rückte der BSV Bern nicht mehr näher, Pfadis erster Sieg in der Gümliger Arena seit November 2019 blieb ungefährdet.