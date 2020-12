Kurioses Ende eines Spitzenkampfs – Diesmal lässt sich Pfadi erwischen Die Winterthurer hatten im Heimspiel gegen St. Otmar St. Gallen die Hand am Sieg – und mussten sich am Ende 33:34 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel in der Schlusssekunde auf eher ungewohnte Art. Urs Stanger

St. Otmars Hüne Dominik Jurilj wuchtet in der Schlusssekunde den direkten Freiwurf auf Pfadis Tor,… Deuring Photography

Direkte Freiwürfe im Handball… Meistens führt kein Weg an der Mauer und am Torhüter vorbei. Deshalb versuchens die Schützen häufig nicht einmal ernsthaft, schmeissen den Ball hin oder nur halbwegs motiviert Richtung Tor. Wenns aber darum geht, in der Schlusssekunde noch den Sieg oder zumindest ein Unentschieden herauszuquetschen, will sich keiner die kleine Chance entgehen lassen.

So geschehen Anfang Oktober in St. Gallen, als Pfadis Adir Cohen in der Schlusssekunde einen Freiwurf direkt zum 28:28 versenkte. So geschehen auch gestern Abend – mit den gleichen zwei Mannschaften, aber mit anderem Ausgang. Dominik Jurilj, 2,01 m lang, wuchtete bei 60:00 Minuten den Ball über die Winterthurer Fünf-Mann-Mauer und an Goalie Yahav Shamir vorbei zum Siegtreffer.