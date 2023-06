Ligaerhalt geschafft – Diesmal rollte der Ball für Wiesendangen Im Regional-Fussball sind endlich die letzten Entscheidungen gefallen. Der FC Wiesendangen 2 profitierte dabei von den Erfolgen zweier anderer Zürcher Clubs und darf nun doch in der 3. Liga bleiben. Markus Wyss

Weil Bülach (Bild) und Dübendorf den Aufstieg in die 2. Liga interregional feiern konnten, muss in der 3. Liga ein Zürcher Team (der FC Wiesendangen 2) weniger absteigen. Foto: Francisco Carrascosa

«Wir werden wieder kommen. So schnell wird uns die Region nicht los.» Das hatte Michael Bernhard, der Vizepräsident des FC Wiesendangen, vor einer Woche gesagt, als die zweite Aktiv-Mannschaft seines Vereins in der Gruppe 5 der 3. Liga in der letzten Meisterschaftsrunde trotz eines Unentschiedens gegen Gruppensieger Diessenhofen noch von vier Clubs überholt worden und unter den Abstiegsstrich gerutscht war. Sehr viel Pech war im Spiel: Die Wiesendanger waren letztlich das am schlechtesten klassierte Team unter acht Mannschaften, die innerhalb von nur zwei Punkten lagen.

Weil der Dorfclub aber während der vergangenen Saison mit 28 Punkten mit Abstand am meisten Zähler der sechs zweitletztklassierten 3.-Liga-Teams geholt hatte, bleibt er jetzt trotzdem in der 3. Liga. Dies, da an diesem Wochenende beide Vertreter des Fussballverbandes der Region Zürich, Dübendorf und Bülach, den Aufstieg von der 2. Liga regional in die 2. Liga interregional geschafft haben.

Zittern in Bülach

Hauptsächlich möglich gemacht hat den Wiesendanger Klassenerhalt der 6:1-Erfolg nach Verlängerung des FC Bülach gegen Schattdorf. Die Unterländer mussten dabei ein 0:2 aus dem Hinspiel wettmachen. Aus einem 1:1 machten sie in der regulären Spielzeit ein 3:1, ehe sie in der Verlängerung gross auftrumpften. Pikant: Der aktuelle Bülach-Trainer ist Gianni Lavigna, der früher fünf Jahre lang erfolgreich Wiesendangen gecoacht hatte. Michael Bernhard weilte Samstag Nacht in Bülach unter den über 1100 Zuschauern.

Nach dem Zürcher Interregio-Doppelaufstieg von Bülach und Dübendorf bleibt ebenfalls Greifensee als besserer Drittletzter der beiden regionalen Zürcher Gruppen in der 2. Liga.

Greifensee hatte am gleichen Samstag, drei Stunden zuvor, zudem den Cupfinal des Fussballverbandes der Region Zürich gegen das favorisierte Witikon im Penaltyschiessen gewonnen. Die Feststimmung im Greifenseer Grossriet stieg um 22.45 Uhr, als das Schlussresultat aus Bülach eingetroffen war, nochmals gehörig an.

Auch in Wiesendangen hat sich das Team um diese Zeit über die frohe Kunde aus dem Unterland gefreut und sich auf dem Sportplatz Rietsamen spontan zu einer kleinen Feier getroffen.

Markus Wyss ist Sportredaktor hauptsächlich im Bereich des Regionalfussballs und des Regionaleishockeys. Er hat nach der Matur je drei Semester reformierte Theologie und Psychologie studiert. Nach Arbeitstätigkeiten im Sportjournalismus und Sozialbereich wechselte er 2001 zum «Zürcher Unterländer». Mehr Infos

