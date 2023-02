Wieder Niederlage gegen BSV Bern – Diesmal vollendet Pfadi die Wende nicht Im Rennen um den 2. Platz verlieren die Handballer von Pfadi Winterthur an Boden. Sie unterliegen im Heimspiel dem BSV Bern 28:29. Nicht nur die turbulente Schlussphase war schuld. Urs Stanger

Da sah die Pfadi-Welt noch in Ordnung aus: Viran Morros versenkt einen Konter zur 5:2-Führung. Foto: Deuring Photography

Letzte Woche machten die Winterthurer aus einem Pausenrückstand einen Sieg. Diesmal gings nicht auf. Mit einer 26:25-Führung stiegen sie in die Schlussphase. So, wie sich das Spiel zuvor entwickelt hatte, schien ein Sieg realistisch in Griffweite zu sein. Doch anders noch als gegen St. Otmar geriet man von der Rolle, beziehungsweise wurde man aus der Spur gedrängt. Ein umstrittener Wechselfehler beim Stand von 26:26 brachte den Winterthurern eine Zeitstrafe und dem BSV Bern den Ballbesitz ein. Aus einem möglichen 27:26 wurde ein 26:27-Rückstand. Wenig später folgte, weiterhin in Unterzahl, das 26:28.