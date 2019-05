Weltweit zweitgrösster Darknet-Marktplatz ausgehoben

Behörden aus Europa und den USA ist gemeinsam ein Schlag gegen den Handel mit illegalen Waren wie Drogen und gefälschten Dokumenten im Internet gelungen. Die Ermittler hoben den nach ihren Angaben weltweit zweitgrössten illegalen Marktplatz im sogenannten Darknet aus und nahmen in Deutschland drei Verdächtige fest, wie ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag sagte.

Auf der Plattform «Wall Street Market» seien gestohlene Daten, gefälschte Dokumente und vor allem Drogen angeboten worden. Nun sässen die drei mutmasslichen Betreiber in Haft. Beim Darknet handelt es sich um einen abgeschirmten Teil des Internets.

Bei den verdächtigen Männern soll es sich um einen 31-Jährigen aus dem Bundesland Hessen, einen 22-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen und einen 29-Jährigen aus Baden-Württemberg handeln. Die Verdächtigen sollen an den Verkäufen über die Plattform verdient haben. Weitere Details wollen die Ermittler auf einer Pressekonferenz an diesem Freitag in Wiesbaden bekanntgeben. (sep/sda)