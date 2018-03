Siri liest gesperrte Whatsapp-Nachrichten vor

Der iPhone-Sprachassistent Siri soll eine Unterstützung für iPhone-Besitzer sein. Doch aufgrund eines Fehlers ist die Software «hilfreicher» als gewollt: Auf dem mobilen Betriebssystem iOS 11 von Apple liest Siri Nachrichten trotz Sperrung des Handys vor.

Nachrichten, die auf dem Sperrbildschirm erscheinen, sollten bei einem gesperrten iPhone vor zu neugierigen Blicken eigentlich geschützt sein. Doch Siri liest diese Nachrichten trotzdem vor, wenn man sie dazu auffordert.

Vor allem Apps von Drittanbietern wie Whatsapp, Facebook Messenger und Gmail sind vom Bug betroffen – die Chat-App «Nachrichten» von Apple selbst allerdings nicht.

Abhilfe schafft eine Änderung der Einstellungen. Unter «Einstellungen > Mitteilungen > Vorschauen anzeigen» sollte man die Mitteilungen deaktivieren. In den Siri-Einstellungen muss darüber hinaus die Option «Siri im Sperrzustand erlauben» deaktiviert werden. Apple will das Problem in einer kommenden iOS-Version beheben. Wann das Update aber erfolgen, sagt Apple nicht.

(fur/lu)