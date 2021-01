Pandemie facht Onlinehandel an – Digitec-Galaxus hat Umsatz im Coronajahr um 60 Prozent gesteigert Die Online-Shopps der Migros-Tochter haben ihr Verkaufsvolumen mehr als verdoppelt. Welsche und Tessiner stehen besonders auf den Internethändler.

Definitiv auch im Welschland und im Tessin angekommen: Digitec-Galaxus hat den Umsatz um knapp 60 Prozent gesteigert und viele neue Kunden gewonnen. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Der Onlinehändler Digitec-Galaxus hat im Pandemiejahr 2020 den Umsatz und die Zahl der Kunden klar gesteigert. Den grössten Zuwachs verzeichnete die Migros-Tochter in der lateinischen Schweiz.

Konkret erzielte der Onlinehändler im gesamten Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein einen Umsatz von 1,83 Milliarden Franken und damit 59 Prozent mehr als im Vorjahr. Der reine Warenertrag belief sich auf 1,69 Milliarden Franken (+56%), wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte.

Welsche und Tessiner Kunden dazugewonnen

Den grössten Kundenzuwachs verzeichnete das Digitec-Galaxus abermals in der lateinischen Schweiz. In den Kantonen Genf, Tessin und Wallis schnellte der Umsatz den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um über 90 Prozent in die Höhe, dicht gefolgt von den übrigen Westschweizer Kantonen.

Betrachtet man nur das Online-Warenhaus Galaxus (ohne Digitec), so wurde das Verkaufsvolumen ebenfalls in etwa verdoppelt, heisst es weiter. Dennoch bleibe der Elektronik-Fachhändler Digitec bis auf Weiteres der umsatzstärkere der beiden Shops.

sda/oli