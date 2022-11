Gastronomie in Winterthur – Dimensione macht in kleinerem Rahmen weiter Das Bistro Dimensione an der Neustadtgasse schliesst per Ende Jahr. Und geht kurz darauf unter neuen Vorzeichen wieder auf. Elisabetta Antonelli

Beat Böckli (r.) wird seinen Espresso auch im nächsten Jahr im Bistro Dimensione trinken können. Foto: Roger Hofstetter

Das Sozialprojekt Bistro Dimensione feiert am 26. November ein kleines Jubiläum: das 15-jährige Bestehen. Doch der «Tag der offenen Tür» ist auch ein Abschied. Denn per Ende Jahr schliesst der Betrieb, wie der Trägerverein im September bekannt gab. Im Dimensione konnten Menschen mit sozialen oder psychischen Problemen in der Küche oder im Service mitarbeiten. Ganz nach dem Motto «Eingliederung statt Rente».