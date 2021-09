Einmarsch der Taliban – Diplomaten wurden mit Helikoptern aus ihrem Quartier geholt Wie ist die Evakuierungsmission in Afghanistan verlaufen? Das zeigen soeben veröffentlichte Trackingdaten von Flightradar24. Diese dokumentieren auch Flüge zum Geheimgefängnis der USA. Mathias Born

Die Flüge in der Region Kabul der letzten gut drei Wochen. Grafik: mbb / Quellen: Flightradar24, Openstreetmap, Stamen

Es waren dramatische Tage am Flughafen in Kabul: Auf der Flucht vor den Taliban strömten Tausende Menschen dorthin – in der Hoffnung, dass sie es auf einen Evakuierungsflug schaffen. Die Videos von Menschen, die in letzter Sekunde auf eine startende Transportmaschine aufzuspringen versuchten und daraufhin in den Tod stürzten, sorgten für Entsetzen. Erst mit der Zeit gelang es dem US-Militär, die verzweifelten Personen vom Rollfeld zu vertreiben, sodass die Rückzugs- und Evakuierungsflüge durchgeführt werden konnten.

Wie ist die Evakuierungsmission genau verlaufen? Das lässt sich nun anhand der Daten des Flugzeugtrackingdienstes Flightradar24 nachzeichnen.