Krach in Luxushotel-Gruppe – Direktor des Widders und des Storchens geht per sofort 20 Jahre lang war Jörg Arnold Chef diverser Luxushotels. Er hätte gar stellvertretender CEO der Gruppe «The Living Circle» werden sollen. Nun ist er draussen. Sascha Britsko

Der Grund für die Trennung liege in der unterschiedlichen Auffassung der Geschäftsführung, sagt der Verwaltungsrat von «The Living Circle». Foto: Urs Jaudas

Der Verwaltungsrat der Luxushotelgruppe «The Living Circle» hat das Arbeitsverhältnis mit Jörg Arnold per sofort aufgelöst. Das berichtet das Onlineportal «20 Minuten» am Mittwoch.

Arnold war der Generaldirektor der 5-Sterne-Hotels «Widder», «Storchen» und «Alex Lake Zurich». Jürg Schmid, Präsident des Verwaltungsrats von «The Living Circle» sagt gegenüber 20min: «Der Verwaltungsrat hat das Arbeitsverhältnis mit Jörg Arnold im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Der Grund liegt in der unterschiedlichen Auffassung der Geschäftsführung.»

Arnold hätte CEO werden sollen

Jörg Arnold leitete rund 20 Jahre lang das Hotel Storchen, zudem war er viele Jahre im Vorstand von Zürich Tourismus und Schweiz Tourismus tätig. Im 2023 hätte er gemäss Medienberichten in die Geschäftsleitung von «The Living Circle» aufrücken sollen – als Leiter Betriebe Nord und stellvertretender CEO.

Die Gruppe «The Living Circle» vereint mehrere Luxushotels unter einem Dach. Dazu gehört unter anderem das 5-Sterne-Hotel Castello del Sole in Ascona, das Restaurant Buech sowie die Landwirtschaftsbetriebe Schlattgut in Herrliberg, die Terreni alla Maggia in Ascona und das Château de Raymontpierre im Jura. Zudem ist das Unternehmen Partner der Caminada Group.

Arnold selbst nahm gegenüber 20 Minute keine Stellung.

Sascha Britsko arbeitet seit 2021 im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des «Tages-Anzeiger». Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert. Mehr Infos @saschulius

