7 Prognosen zum Modefrühling – Discokugel-Look und Pantoffel-Comeback Wie tragen Männer Goldkettchen mit Stil? Und kehren die Skinny Jeans zurück? Wir klären in 7 Punkten, wie Sie modisch in den Frühling starten. Tina Huber Lisa Füllemann

Streetstyle mit Pantoffeln

Für den Gang zur Kaffeemaschine – oder den modischen Auftritt vor der Haustür: Slippers mit Goldschnalle und Lammfell von JW Anderson. Foto: PD

Neulich wurde die britische First Lady, Akshata Murty, beobachtet, wie sie in Pantoffeln ihre Töchter zur Schule brachte. Kann man machen, selbst wenn man in der Downing Street wohnt. Denn in der Mode macht sich seit Jahren eine Bequemlichkeit breit: Joggingschuhe, Yogaleggings, BH-frei – alles erlaubt und strassentauglich. «Casual is king».