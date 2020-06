Baugesuch in Neftenbach eingereicht – Discounter Lidl auf Einkaufstour Lidl Schweiz will in der Neftenbacher Tössallmend die dritte Filiale in der Region Winterthur errichten. Der Discounter hat dafür in der Tössallmend ein Grundstück erworben. Dagmar Appelt

Das Flora-Center in der Tössallmend in Neftenbach soll abgerissen werden und einem Lidl Platz machen. Foto: Madeleine Schoder

Für 4 Millionen Franken will Lidl Schweiz nächstes Jahr eine neue Filiale in der Tössallmend bauen. Dies geht aus dem Baugesuch hervor, das aktuell auf der Gemeinde Neftenbach aufliegt. Demnach soll die Filiale eine Verkaufsfläche von 1160 Quadratmetern aufweisen und in etwa gleich aussehen wie jene in Winterthur-Töss.