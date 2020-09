Gemeindeversammlung Zell – Diskussion über 5G-Antennen abgeklemmt Ein Mann wollte an der Gemeindeversammlung auf Probleme mit Mobilfunkantennen aufmerksam machen. Die Versammlung lehnte eine Diskussion zum Thema jedoch ab. Rafael Rohner

Neue Mobilfunkantennen wecken in Gemeinden vielerorts Widerstand. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Der Mann musste sich für sein Votum zwischen den siebenköpfigen Gemeinderat und das 72-köpfige Publikum stellen, also voll in den Mittelpunkt. Denn das Mikrofon wird an der Versammlung in Zell jeweils exponiert aufgestellt, damit alle genau sehen können, wer da spricht. Doch nicht nur deswegen wirkte der Mann im Engelburgsaal bald etwas verloren.