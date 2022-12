Umfrage zu Glockengeläut? – Diskussion um frühmorgendliches Kirchengeläut in Flaach Die am frühen Morgen läutenden Glocken stören die einen, die anderen wollen sie nicht missen. Die Kirchenpflege überlegt sich eine Erhebung der Stimmung. Markus Brupbacher

Blick auf die Kirche in Flaach, deren Morgengeläut um 5.30 Uhr stattfindet. Archivfoto: Heinz Diener

Kürzlich fand auch die Budgetversammlung der reformierten Kirchgemeinde Flaachtal statt. Zur Gemeinde gehören Berg am Irchel, Buch am Irchel, Flaach und Volken. Laut den «Schaffhauser Nachrichten» war an der Versammlung das morgendliche Kirchengeläut ein Thema. So habe ein Nicht-Gemeindemitglied 150 Briefe an Haushalte verteilt, um zu erfahren, wie stark das Morgengeläut als Ruhestörung empfunden werde.