Wimbledon-Final – Für Djokovic geht es um mehr als den 20. Grand-Slam-Titel Der Weltranglistenerste könnte am Sonntag mit Roger Federer und Rafael Nadal gleichziehen. Verhindern kann das nur noch der Italiener Matteo Berrettini. René Stauffer

Seit 20 Partien auf Rasen ungeschlagen und den 20. Grand-Slam-Titel vor Augen: Novak Djokovic will heute Geschichte schreiben. Foto: Getty Images

Er stand jahrelang im Schatten von Roger Federer und Rafael Nadal. Versuchte verzweifelt, sich auf ihre Stufe zu hieven. Und wurde oft belächelt, weil dieses Unterfangen aussichtslos schien. Ende 2010 stand Federer bei 16 Grand-Slam-Titeln, Nadal bei 9, Djokovic bei einem. Zehneinhalb Jahre später kommt heute seine Chance, erstmals gleichzuziehen mit den zwei Grössen. In einer Dreier-Rivalität, die nicht nur im Tennis ihresgleichen sucht, greift Novak Djokovic zum 20. Grand-Slam-Titel, womit er die beiden eingeholt hätte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Verhindern kann es nur noch Matteo Berrettini (ATP 9), ein 25-jähriger Römer, der als erster Italiener im Wimbledon-Final steht, nachdem er schon das Rasenturnier im Queen’s Club gewann. Die Erinnerung an das letzte Duell mit dem neun Jahre älteren Serben sollte dem Gstaad-Sieger von 2018, der in sechs Partien schon 101 Asse geschlagen hat, Mut machen. Im Viertelfinal des French Open hielt er immer besser mit, ehe der Serbe 6:3, 6:2, 6:7 7:5 gewann.

«Rasen kommt seinem Spiel entgegen – da ist er hart zu breaken» Novak Djokovic über Berrettini

«Das war ein hart umkämpfter Viersätzer», sagte Djokovic, nachdem er den Kanadier Denis Shapovalov 7:6, 7:5, 7:5 besiegt und seinen 30. Grand-Slam-Final erreicht hatte. Damit fehlt ihm nur noch einer, um einen weiteren Rekord Federers einzustellen, nachdem er ihn schon abgelöst hat als Spieler, der am längsten die Weltrangliste anführte (inzwischen steht er bei 328 Wochen). «Und Rasen kommt seinem Spiel noch mehr entgegen. Wenn er gut serviert, ist er hart zu breaken, da bringt man ihn fast nicht zum Spielen.» Berrettini wäre der erste italienische Grand-Slam-Champion seit Adriano Panatta, der 1976 in Roland Garros gewann und mit dem er enge Kontakte pflegt.

Kann Italiens erster Grand-Slam-Champion seit 1976 werden: Matteo Berrettini. Foto: Getty Images

Der auf Rasen seit 20 Partien unbesiegte Djokovic wirkte das Turnier über nervöser als üblich, angespannt, gereizt. Er weiss, was auf dem Spiel steht: Gewinnt er Wimbledon, hätte er die Chance, als dritter Spieler der Tennisgeschichte den «Grand Slam» zu schaffen, alle vier Major-Turniere im gleichen Jahr zu gewinnen. Und sogar noch mehr: Sollte er vor dem Titel am US Open auch noch Olympiagold in Tokio abholen, wäre er der erste Mann, der den «Golden Slam» geschafft hätte. Der Begriff entstand 1988, als der Deutschen Steffi Graf ebendies gelang, zusammen mit der Goldmedaille von Seoul.

Djokovic wäre erst der fünfte Mann, der die ersten drei Grand-Slam-Pokale der Saison hochstemmen kann, nachdem er im Februar sein 9. Australian Open und im Juni sein 2. French Open gewann. Dies gelang bisher nur Jack Crawford (1933), Don Budge (1938), Lew Hoad (1956) und Rod Laver (1962/69). Budge und Laver schafften es danach auch, den vierten Titel zu holen und den «Grand Slam» zu vollenden, Laver sogar zweimal – einmal als Amateur, einmal als Profi.

«Darum bin ich hier, darum spiele ich» Novak Djokovic

«Wimbledon zu gewinnen, würde mir die Welt bedeuten», sagte der Serbe am Freitagabend. «Darum bin ich hier, darum spiele ich. Ich hatte die Vision, um eine weitere Trophäe zu spielen, als ich nach London kam, und hier bin ich nun.» Trotz seiner Anspannung, die sich jeweils nach verwertetem Matchball in verstörenden Siegesgesten manifestiert, schafft es Djokovic in Wimbledon einmal mehr, im entscheidenden Moment sein bestes Tennis zu spielen. Das zeigte sich in seinem Halbfinal in extremis.

Der 22-jährige Shapovalov, ein Linkshänder mit extrem hoher Risikobereitschaft, war in allen drei Sätzen zu Beginn überlegen, verschaffte sich Breakball um Breakball und hätte mindestens den ersten Satz gewinnen müssen. Das anerkannte auch Djokovic: «Heute fand ich einen Weg, alle drei Sätze zu gewinnen, die genauso gut anders hätten enden können. Aber letztlich zählt nur das Resultat.»

«Gegen ihn wird man immer Chancen auslassen, er ist so stark, und deshalb ist er die Nummer 1», sagte Shapovalov, der phasenweise übermotiviert wirkte in seinem ersten Grand-Slam-Halbfinal. Der Kanadier lobte nicht nur die spielerischen, sondern auch die menschlichen Qualitäten des Serben. «Er ist ein einmaliger Kerl und erhält nicht genug Anerkennung. Nach der Partie kam er zu mir in die Garderobe und sagte, er wisse, wie schwierig es für mich sei. Und dass irgendwann alles gut herauskommen würde.»

Was das Publikum angeht, rechnet Djokovic mit allem

Die Frage wird sein, ob das Publikum im mit 15’000 Zuschauern ausverkauften Centre Court auch so viele Sympathien hegt für den Serben, der in seinem siebten Wimbledon-Final den sechsten Titel anpeilt – den dritten in Folge. England und er hätten ja am Sonntag gemeinsame, nämlich italienische Gegner, wollte ihn ein Reporter mit Blick auf den Euro-Final aufbauen. Djokovic macht sich da allerdings nichts vor: Das Publikum würde wohl eher den Aussenseiter unterstützen, vermutete er wohl richtig.

Die Zuschauer gegen sich zu haben, wäre für ihn ja nichts Neues, und nachteilig wirkte sich das bisher für ihn noch nicht aus. Vielleicht greift er ja wieder zum gleichen Trick wie 2019: Als von den Rängen «Roger, Roger» skandiert wurde, bildete er sich ein, die Fans würden seinen Namen rufen. Er gewann damals den längsten Wimbledon-Final der Geschichte, nachdem er zwei Matchbälle abgewehrt hatte. Man sollte ihm also glauben, wenn er sagt: «Was die Zuschauer betrifft, bin ich auf alles vorbereitet.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.