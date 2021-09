Geplatzter Traum vom Grand Slam – Djokovic: «Ich war erleichtert, als es vorüber war» Dann wurde es auch ihm zu viel: Ein nervöser und ausgelaugter Novak Djokovic war im US-Open-Final gegen Daniil Medwedew chancenlos. Immerhin bekam er viel Liebe. Simon Graf

Und plötzlich flossen die Tränen: Novak Djokovic beim letzten Seitenwechsel. Foto: John Minchillo (AP Photo)

So viel Liebe hatte Novak Djokovic am US Open noch nie erfahren. Meist hatte das New Yorker Publikum in all den Jahren seinen Gegner unterstützt. Und wenn der Roger Federer hiess, manchmal sogar auf unflätige Weise wie im Final 2015. Doch an diesem Sonntag wollten die New Yorker Tennis-Geschichte erleben. Immer wieder hallte es «Nole, Nole, Nole» durchs Arthur Ashe Stadium, sogar Fehlern von Daniil Medwedew wurden applaudiert. Doch jetzt, da ihn (fast) alle siegen sehen wollten, schaffte es Djokovic nicht mehr.

Rod Laver sass auf der Tribüne und sollte Zeuge werden, wie der Serbe als Erster seit ihm (1962, 69) den Grand Slam schaffen würde. 27 Partien hatte Djokovic in diesem Jahr gewonnen in Melbourne, Paris und London, die 28. wurde ihm zum Verhängnis. Beim letzten Seitenwechsel weinte der 34-Jährige auf seinem Stuhl und drückte sich das Frotteetuch ins Gesicht. Später sagte er, er sei deshalb in Tränen ausgebrochen, weil die Zuschauer sein Herz berührt hätten. «Ich hatte nichts erwartet, doch das Ausmass der Unterstützung, die Energie und die Liebe vom Publikum werde ich nie vergessen.»