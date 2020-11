Swisscom-Antenne in Winterthur – Doch kein Funkloch in der Stadtmitte In letzter Minute einigte sich die Swisscom mit den privaten Eigentümern des Hauses an der Bleichestrasse 32 auf einen Deal, von dem auch die Mieter profitieren. Delia Bachmann

Weil sich die Eigentümerin des Hauses an der Bleichestrasse 32 mit der Swisscom einigte, droht das Funkloch erst in zwei Jahren. Foto: Enzo Lopardo

Am 17. November hätte die Swisscom ihre 4G-Antenne auf dem Dach des Hauses an der Bleichestrasse 32 abstellen müssen. Fast 2000 Kunden von Swisscom, UPC und Migros-Budget hätten plötzlich den Empfang verloren. Doch ein Deal in letzter Minute verhinderte ein Funkloch in den Quartieren Blumenau, Hinterwiesli und teils auch im Neuwiesen. Die Swisscom einigte sich mit den privaten Liegenschaftsbesitzern, dass die Antenne auf dem Dach noch zwei Jahre weiterfunken darf.

Deal mit den Mietern

Wie kam es zu der Einigung? Vor fünf Jahren kündigten die Besitzer des Hauses den Standortvertrag mit der Swisscom. Sie hatte den Mietern der vier neuen Attika-Wohnungen versprochen, dass die Antenne auf dem Dach wegkommt. Geld sei nicht der Grund fürs plötzliche Einlenken: «Die Swisscom zahlt immer noch gleich viel Miete wie vorher», so die Eigentümer.