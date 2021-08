Lesesommer in Winterthur – Dodo singt das letzte Kapitel Endspurt für den Lesesommer: Das Schlussfest geht am 18. August mit einem Konzert von Reggae-Sänger Dodo und der Preisverleihung im Rychenbergpark über die Bühne. Delia Bachmann

Der Lesesommer begann am 19. Juni mit einem Parcours. Dabei balancierten die Kinder ein Buch auf dem Kopf. Foto: PD

Alle zwei Jahre findet der Lesesommer der Winterthurer Bibliotheken statt. Dieses Jahr lautete das Motto: «Auf die Plätze, fertig … lesen!» Um die 2200 Kinder haben sich in den Bibliotheken in der Stadt sowie in Brütten, Elgg, Elsau, Neftenbach, Seuzach und Wiesendangen einen Lesepass geholt. Bisher haben rund 300 Kinder das Ziel von 30 Lesetagen à 15 Minuten erreicht und den Pass zurückgebracht.

«Die meisten bringen ihren Lesepass erst in den letzten Tagen zurück», sagt Danielle Huggler von den Winterthurer Bibliotheken. Der Wettbewerb läuft noch bis nächsten Dienstag. Wer seinen Lesepass rechtzeitig zurückbringt, hat die Chance auf einen von 20 Preisen. Darunter ein Mountainbike, ein Skateboard, einen Büchergutschein oder eine Nintendo Switch.

Wegen der Pandemie war das Programm etwas reduziert. Auf eine Eröffnungsfeier verzichteten die Bibliotheken. Zum Start gab es einen Corona-konformen Leseparcours. Frank Kauffmann schrieb für den Lesesommer mit «Willi & Lilli Waschbär – Das grosse Rennen» eine exklusive Geschichte. Diese konnten sich die Kinder in den Bibliotheken auch als Hörbuch auf den bunten Tonieboxen zu Gemüte führen.

Ebenfalls zum Programm gehörten ein Theater-Workshop und ein Redaktions-Workshop. Für die Lesesommerzeitung konnten die Kinder unter anderem Remo Arnold vom FC Winterthur interviewen. Zudem drehten die Kinder mit der Stop-Motion-Technik einen Film über Willi und Lilli. Die beiden Waschbären sind seit der letzten Ausgabe die Maskottchen des Lesesommers.

Das grosse Schlussfest findet traditionell auf einer Bühne der Musikfestwochen statt. Dieses Jahr steht diese allerdings nicht in der Steinberggasse, sondern im Rychenbergpark. Neben der bereits erwähnten Verlosung bildet das Konzert von «Zürimaa» Dodo, der Mundart-Reggae macht, den zweiten Höhepunkt des Fests. Wer ans Schlussfest will, braucht ein Ticket.

Wie man an einen Eintritt kommt, erfährt man bei der Abgabe des ausgefüllten Lesepasses. Auch wer keins der limitierten Tickets hat, nimmt an der Verlosung teil und kann einen allfälligen Gewinn später abholen.

