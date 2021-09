Kolumne Stadtverbesserer – Dönerwetter nochmals! Gibt es einen Zusammenhang zwischen Jahreszeit und Essen? Der Stadtverbesserer wird philosophisch und meint, eine Tendenz zu erkennen. Gregory von Ballmoos

Dem Wetter entsprechend kleiden: Im Moment ist Dönerwetter. Foto: Philippe Maeder

«Der Mensch ist, was er isst», philosophierte Ludwig Feuerbach, und Gottfried Keller schrieb: «Kleider machen Leute.» Die Kombination stimmt, findet der Stadtverbesserer. Er beobachtet im Sommer die Leute, die sich erst knapp bekleidet an die Töss oder ins Wolfi und später die nackten Olmabratwürste auf den Grill legen. Im besten Fall werden Körper und Würste rundum und gleichmässig gebräunt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Worte der Philosophen gelten auch im Winter. An Weihnachten sitzt die Familie des Stadtverbesserers in zu dicken Wollpullovern um den Christbaum und schwitzt. Vor der Tür ist es ja kalt – da muss man sich warm anziehen. Danach wird Fondue chinoise serviert. Dabei werden kalte Fleischstücke zum Schwitzen in die Bouillon im Caquelon gesetzt.

Im Spätsommer haben es die Philosophen schwerer. Der Arbeitskollege kommt in kurzen Hosen auf die Redaktion, der Stadtverbesserer trägt eine Jacke. Dem einen ist es zu warm, dem anderen zu kalt. Scheitert die Essen-Kleidungs-Theorie an diesen spätsommerlichen Frühherbsttagen?

Nein. Denn am besten gekleidet ist man in diesen Tagen nach dem Zwiebelprinzip, heisst es in Ratgebern. Am Morgen habe man schön warm, und am Mittag könne man die Schichten ablegen. Mit dem Döner ist es genau gleich. Besser ist er mit Zwiebeln – findet der Stadtverbesserer. Aber längst nicht alle sehen das so, genau wie mit den Kleidern im Spätsommer. Dönerwetter nochmals!

Song zur Kolumne:

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet im Ressort Stadt Winterthur. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen. @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.