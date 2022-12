NFT-Sammelkarten – Donald Trump verkauft sich nun als Superheld Die «grosse Ankündigung» des ehemaligen US-Präsidenten sind digitale Sammelkarten. Sie kosten 99 Dollar, die direkt in seine Taschen fliessen. Claudia Koestler aus Portland

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verkauft digitale Sammelkarten von sich selbst, unter anderem als Superheld, Astronaut oder Sheriff. Foto: AFP

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat vor wenigen Wochen eine dritte Kandidatur angekündigt. Nun sprach Trump erneut von einer «grossen Ankündigung» und trieb damit den Puls der politischen Beobachter in die Höhe. In den USA wurde einen Tag lang über grosse Wahlkampfmassnahmen des Republikaners spekuliert, oder ob er sich gar um das Amt des Sprechers des Repräsentantenhauses bewerben wolle.

Was Trump stattdessen verkündete, wirkte zunächst wie ein Scherz: Am Donnerstag kündigte er die Eröffnung eines Online-Shops an, in dem er für 99 Dollar digitale Sammelkarten von sich selbst als Superheld, Astronaut, Sheriff aus dem Wilden Westen und einer Reihe anderer fantastischer Figuren verkauft.

Als klar wurde, er meint das ernst, begann der Spott. In sozialen Netzwerken kursierten umgehend persiflierte Kopien der Darstellungen und trendeten auf Twitter. «Er verkauft Sammelkarten. Und nicht mal reale, sondern digitale. Er verkauft also sprichwörtlich nichts», amüsierte sich der Comedian Jimmy Kimmel in seiner Show. Die Comedienne Deven Green ätzte: «Sie verlieren 99 Dollar – und Trump verliert 99 Pfund», angesichts der schmalen Silhouette der Comic-Figuren.

«Wer auch immer Trump gesagt hat, dass er das tun soll, sollte gefeuert werden», schreiben Keith und Kevin Hodge, zwei Trump-Anhänger und Stand-up-Comedians, auf Twitter. Und John Kiriakou, ein ehemaliger CIA-Whistleblower, schrieb: «Gerade als man dachte, dieser Gauner könnte sich nicht noch mehr demütigen, als er es bereits getan hat, da kommt dies. DAS war die grosse Ankündigung».

Trump kündigte die Sammelkarten an, indem er erklärte, dass «Amerika einen Superhelden braucht» und eine Karte anpries, die ihn in einer Superman-ähnlichen Pose zeigt, wobei er ein Hemd auszieht und ein Superheldenkostüm zum Vorschein bringt. «Diese Karten in limitierter Auflage zeigen erstaunliche Kunst aus meinem Leben und meiner Karriere!», schrieb er. Der ehemalige Präsident war schon lange von der Idee fasziniert, als Superman dargestellt zu werden.

«Tausende unglaubliche Preise»

Auf seiner Plattform Truth Social erklärte Trump, dass die «Donald Trump Digital Trading Card Collection» wie Baseballkarten gesammelt und digital gespeichert werden können. Sie kosten 99 Dollar pro Stück, und wer sie kauft, nimmt an einem Gewinnspiel teil. Bei dem haben Käufer die Chance, «Tausende von unglaublichen Preisen zu gewinnen und die einzigartige Nummer 45 zu treffen», wie es heisst.

Das Kleingedruckte auf der Website gibt an, dass der Gesamtwert aller Preise 54'695 Dollar beträgt, aber auch, dass der Dollarwert für ein 20-minütiges Treffen mit Mr. Trump in Mar-a-Lago «unbezahlbar» sei. Ausserdem wird darauf hingewiesen, dass die Gewinner eines persönlichen Treffens ihre Reise- und Unterkunftskosten für die Anreise nach Mar-a-Lago selbst tragen müssen. Kunden, die 45 Karten kaufen, können ein Ticket für eine Gala in einem Trump-Resort in Südflorida erhalten.

Die digitalen Karten werden von der NFT INT LLC angeboten, die auf ihrer Website erklärt, dass die Karten nichts mit Trumps Präsidentschaftskampagne zu tun haben. Laut der Website wird Trump im Rahmen einer Lizenz für die Verwendung seines Namens und seines Bildes bezahlt. Das Geld aus dem Verkauf der digitalen Karten füllt also nicht die Wahlkampfkasse, sondern geht direkt ins private Vermögen Trumps.

NFT-Sammlungen erleben Preisverfall

Der Markt für NFTs schwächelt jedoch in den vergangenen Monaten, zusammen mit dem Rest des Krypto-Universums, das eine Reihe spektakulärer Zusammenbrüche erlebt hat, darunter die Implosion des FTX-Imperiums von Sam Bankman-Fried. Im November war das monatliche Handelsvolumen auf dem weltgrössten NFT-Marktplatz OpenSea so niedrig wie seit Juni 2021 nicht mehr, so der Tracker Dune. Einige der beliebtesten NFT-Sammlungen, wie etwa Bored Ape Yacht Club, haben einen starken Preisverfall erlebt. Mit dem Startpreis von 99 Dollar pro Trump-Karte liegen sie auch weit über jenen 20 Dollar, um die Trump seine Unterstützer in der Vergangenheit wiederholt gebeten hat.

Nun also ist Trump endgültig ein Cartoon seiner selbst geworden. Was diese Erkenntnis den Menschen wert ist, wird erst die Zeit zeigen.

