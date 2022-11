Brauerei in Winterthur – Doppelleu macht Vegi-Fleisch aus Brauabfällen Auf dem Doppelleu-Brauereiareal sollen nächstes Jahr Fleischersatzprodukte aus Biertreber hergestellt werden. Die Masse soll leicht malzig schmecken. Deborah von Wartburg

Solche Hamburger sollen aus dem Fleischersatz aus Biertreber bald hergestellt werden. Foto: PD

Der Verkauf von vegetarischen und veganen Fleischersatzprodukten hat sich zwischen 2016 und 2021 in der Schweiz verdoppelt, wie eine Untersuchung des Bundes zeigt. Nächsten Sommer kommt aus Winterthur ein neues «Vegi-Fleisch» auf dem Markt. Und dieses könnte sogar eingefleischte Machos überzeugen, denen Tofu und Sojaschnitzel zu «unmännlich» sind. Denn der Winterthurer Fleischersatz wird aus Biertreber, den Rückständen des Braumalzes, hergestellt. Der fällt beim Brauprozess der Brauerei Doppelleu in der Grüze ohnehin an und wird bislang entweder zu Tierfutter verarbeitet oder weggeworfen.