Eishockey: Finnland – Schweiz – Die Schweizer geraten nach 9 Minuten in Rückstand

Die Schweiz hat sich in extremis für diesen Viertelfinal qualifiziert. Nachdem sie alle drei Gruppenspiele gegen Russland (0:1), Tschechien (1:2 nach Penaltyschiessen) und Dänemark (3:5) verloren hatte, gewann sie ihren Achtelfinal gegen die Tschechen gestern mit 4:2. Die Schweiz lieferte also im wichtigsten Moment ihre bislang beste Leistung ab. Und, das muss man auch zugeben, hatte erstmals an diesem Turnier auch das Glück auf ihrer Seite. Dieses hatte sie sich indes nach je einem Eigentor in den drei Gruppenspielen auch verdient.