Wandern rund um Winterthur – Doppelte Winterthurer Genusswanderung Die Winterthurer Genusswanderung findet nach einer einjährigen Unterbrechung erneut statt. Gregory von Ballmoos

An der Winterthurer Genusswanderung war auch Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) dabei. Foto: PD

2019 feierte sie Premiere, 2020 musste sie zum ersten Mal abgesagt werden: die Winterthurer Genusswanderung. Dafür findet sie in diesem Jahr gleich zweimal statt. Am Freitag, 17. September, und am Samstag, 18. September, können wandernde Geniesser das Gastroangebot rund um Winterthur in Angriff nehmen.

Gestartet wird die Wanderung in Wülflingen und führt dann über Pfungen nach Dättlikon. An fünf Standorten werden kleine Häppchen und Wein aus der Region serviert. «Die Wanderung soll den Gastronomen und Winzern aus der Region eine Plattform bieten, um sich zu zeigen», heisst es in der gemeinsamen Mitteilung des House of Winterthur und Gastro Winterthur.

