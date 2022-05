Doppelter Nachwuchs – Zwei Schneeleoparden im Zoo Zürich geboren Die junge Leopardin Saida hat Anfang Mai geboren – und alle im Zoo überrascht.

Die Paarung der Schneeleoparden war erfolgreich: Anfang Mai hat die vierjährige Saida im Zoo Zürich zwei Junge zur Welt gebracht. Zoo Zürich

Bei den Schneeleoparden im Zoo Zürich gibt es Zuwachs: Anfang Mai hat Weibchen Saida zwei Jungtiere geboren. Die kleinen Schneeleoparden kamen im Abstand von 24 Stunden zur Welt, haben also zwei verschiedene Geburtstage.

Koala für Australienhaus «Tarni» zieht im Zoo Zürich ein Dass Katzen eine Geburt unterbrechen und zwischen den Geburten mehrere Stunden vergehen, ist durchaus üblich – 24 Stunden sind allerdings eher aussergewöhnlich, wie der Zoo am Montag mitteilte. Umso überraschter und glücklicher seien die Zoomitarbeiterinnen und -mitarbeiter gewesen, als Saida nach dem ersten Jungtier noch ein zweites zur Welt brachte. Für sie ist es der erste Wurf.

Ein ungewöhnlich interessierter Papa

Während in der Natur die Männchen Einzelgänger sind und sich nicht um ihren Nachwuchs kümmern, wirft Vater Shahrukh immer mal wieder einen Blick in die Wurfhöhle, wie es in der Mitteilung heisst.

Bis die Besucherinnen und Besucher die beiden kleinen Schneeleoparden zu Gesicht bekommen, müssen sie sich aber noch etwas gedulden. Die beiden verbringen die nächsten Wochen noch in ihrer Wurfhöhle. Erst nach zwei bis vier Monaten folgen sie ihrer Mutter dann in die Aussenanlage.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.