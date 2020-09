«Bauer, ledig, sucht» in Winterthur – Doppeltes Glück für Bauer Heinz aus Eidberg Vor einem Jahr suchte der Winterthurer Heinz Koblet in der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht...» die grosse Liebe. Jetzt haben er und Inge geheiratet – und sie erwarten Nachwuchs. Jigme Garne

Inge und Heinz haben geheiratet. Bald gibt es Nachwuchs. Foto: pd

Ungeküsst war Heinz Koblet, als er in der TV-Sendung «Bauer, ledig, sucht...» eine Frau fürs Leben suchte. Als 48-jähriger Junggeselle lebte er in seinem Elternhaus im Winterthurer Eidberg und hatte noch nie eine Freundin. Die Zuschauer erlebten einen bescheidenen, ehrlichen und etwas schüchternen Mann – und wurden Zeugen seiner Liebesbeziehung mit Inge, seiner «Hofdame», wie die Teilnehmerinnen in der Sendung heissen.