Abstimmung über Altersheim – Dorf sagt Nein zu der Umwandlung in eine gemeinnützige AG Die fünf Flaachtaler Gemeinden und Henggart haben über die Umwandlung des Alterswohnheimverbandes in eine AG abgestimmt – die Vorlage scheiterte an der Gemeinde Dorf. Markus Brupbacher

Blick auf das Gemeindehaus von Flaach. Foto: Madeleine Schoder

Der Zweckverband des Alterswohnheims Flaachtal kann nicht in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft (AG) umgewandelt werden. Die Gemeinde Dorf hat die Vorlage an der Urne am Sonntag abgelehnt. Für eine Umwandlung wäre ein Ja aus allen sechs Verbandsgemeinden nötig gewesen. Die Resultate aus den einzelnen Gemeinden lauten wie folgt: 123 Ja- und 51 Nein-Stimmen in Berg am Irchel, 153 Ja- und 56 Nein-Stimmen in Buch am Irchel, 87 Ja- und 110 Nein-Stimmen in Dorf, 165 Ja- und 133 Nein-Stimmen in Flaach, 389 Ja- und 119 Nein-Stimmen in Henggart sowie 57 Ja- und 55 Nein-Stimmen in Volken.